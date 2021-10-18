***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.10.2021 20:08
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantısında
- Şirketin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve hedeflerinin belirlenmesi ile uygulamaların yürütülmesi, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin görev yapmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulmasına
- Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fuat GEDİK'in atanmasına,
- Komite Üyeliklerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bülent KARAN'ın, Proje Geliştirme ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erdal BEKİN'in, Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yaşar GÖKTAŞ'ın ve Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Uğur GÜNEY'in atanmasına,
- Komite yetki, görev ve çalışma esaslarının ekteki şekli ile kabulüne
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971326
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|GARAN
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|YKBNK
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|KRDMD
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|Altın Gr.
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|530
|3,18
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|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
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|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
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|Çeyrek
|845
|864
|8,51
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|Gümüş.Ons
|23,17
|23,22
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,02
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|84,14
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