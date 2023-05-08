***HLGYO* *HALKB*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2023 18:32
***HLGYO******HALKB*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan IFM Halk Ofis Kuleleri A Blok için ana ortağımız T. Halk Bankası A.Ş. ile 01 Haziran 2022 tarihinde akdedilen kira sözleşmesi kapsamında, kira başlangıç tarihi, fiili taşınma tarihi olarak belirlenmiş olup, aynı tarihli özel durum açıklamamız ile fiili taşınma gerçekleştiğinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisi verilmişti. Bu kapsamda, T. Halk Bankası A.Ş.'nin IFM Halk Ofis Kuleleri A Blok kullanımı için taşınma süreci başlamış olup, kira başlangıç tarihi 01 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148237
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|NETAS
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|KRDMD
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|SKBNK
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