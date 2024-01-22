***HLGYO* *HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***HLGYO******HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [HLGYO]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1.645.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %91,18541 oranında artırılarak 3.145.000.000 TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları 02.01.2024–16.01.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 2.047.858,818 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 18.01.2024 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.18.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satışa sunulan 2.047.858,818 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıFUAT MAHMUZLU 1.000.000 % 48,83 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaTOLUN KUDALOĞLU 906.896 % 44,29 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaKAZIM İSKENDER 140.611 % 6,87 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241889BIST