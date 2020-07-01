***HLGYO* *INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
01.07.2020 17:10
***HLGYO******INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler HLGYO, INDES
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREHLGY00016 HLGYO Nakit Temettü Ödeme 0,47413 0,47413 01/07/2020 TRY
PAY SENEDİ İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREINDX00019 INDES Nakit Temettü Ödeme 31,00963 36,48192 01/07/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853758
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:057,7171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05388,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -4,42
|Açılış
|: 388,04
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
387,77
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|10,52
|10.799.334
|% 9,93
|
|CEOEM
|4,56
|143.403.205
|% 9,88
|
|BMELK
|5,37
|813.105
|% 9,82
|
|OSMEN
|10,19
|157.646
|% 9,81
|
|LIDFA
|2,61
|22.329.888
|% 9,66
|
|RTALB
|33,02
|57.602.928
|% -5,60
|
|DENGE
|1,48
|397.180
|% -5,13
|
|IDEAS
|3,82
|645.289
|% -4,74
|
|ISBIR
|1.199,00
|680.286
|% -4,23
|
|EGCEY
|1,16
|612.883
|% -4,13
|
|OYAKC
|7,60
|359.242.910
|% 7,34
|
|IHLGM
|1,64
|293.289.596
|% -2,38
|
|NATEN
|22,58
|231.215.474
|% 6,41
|
|CEOEM
|4,56
|143.403.205
|% 9,88
|
|BNTAS
|4,16
|116.960.323
|% -0,95
|
|OYAKC
|7,60
|359.242.910
|% 7,34
|
|CEOEM
|4,56
|143.403.205
|% 9,88
|
|NATEN
|22,58
|231.215.474
|% 6,41
|
|MTRYO
|2,48
|21.235.351
|% 0,00
|
|SMART
|8,18
|55.626.581
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5154
|8,5581
|% 0,48
|
|Frank
|7,2249
|7,2685
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-17,38
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.622
|-3,00
|
|Tam
|2.597
|2.610
|-13,70
|
|Yarım
|1.261
|1.277
|-6,70
|
|Çeyrek
|631
|639
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|0,68
|
Seans Raporu
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