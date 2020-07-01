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***HLGYO* *INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

01.07.2020 17:10
GÜNCEL HABERLER



***HLGYO******INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler HLGYO, INDES

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREHLGY00016 HLGYO Nakit Temettü Ödeme 0,47413 0,47413 01/07/2020 TRY
PAY SENEDİ İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREINDX00019 INDES Nakit Temettü Ödeme 31,00963 36,48192 01/07/2020 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853758


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 10,52 10.799.334 % 9,93  
CEOEM 4,56 143.403.205 % 9,88  
BMELK 5,37 813.105 % 9,82  
OSMEN 10,19 157.646 % 9,81  
LIDFA 2,61 22.329.888 % 9,66  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5154 8,5581 % 0,48  
Frank 7,2249 7,2685 % 0,27  
Riyal 1,8219 1,8311 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 -17,38  
Altın Gr. 389 389 -3,29  
Cumhuriyet 2.583 2.622 -3,00  
Tam 2.597 2.610 -13,70  
Yarım 1.261 1.277 -6,70  
Çeyrek 631 639 -3,40  
Gümüş.Ons 17,89 17,93 -0,28  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,06  
B. Petrol 41,95 41,95 0,68  
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