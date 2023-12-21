***HLGYO* *JCRAV*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***HLGYO******JCRAV*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [JCRAV]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında mevcut olan Kredi Derecelendirme Sözleşmesi 22.12.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 1 (bir) yıl süre için yenilenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227823BIST