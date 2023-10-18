***HLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.10.2023 12:05
***HLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Jilber Topuz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207409
BIST
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12:197.972
En Düşük
|Değişim
|: -1,76%
|| -143,17
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.934
En Yüksek
8.015
12:1928,0106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0763
|Açılış
|: 28,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
12:1929,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0890
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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30,0250
En Düşük
29,5164
12:191.746,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,02
|Açılış
|: 1.746,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
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1.752,49
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler12:17
|TETMT
|2.585,00
|3.642.265
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|169.983.623
|% 9,99
|
|KSTUR
|1.260,30
|5.780.996
|% 9,99
|
|INTEM
|236,00
|74.106.648
|% 9,97
|
|MEKAG
|40,22
|2.762.028
|% 9,95
|
|DITAS
|20,60
|15.143.747
|% -47,15
|
|ADEL
|460,40
|40.643.788
|% -6,99
|
|SNPAM
|56,80
|434.634
|% -6,89
|
|UMPAS
|6,40
|448.538
|% -6,43
|
|BRSAN
|928,00
|2.426.873.898
|% -5,64
|
|THYAO
|220,00
|2.489.726.281
|% -2,27
|
|BRSAN
|928,00
|2.426.873.898
|% -5,64
|
|TUPRS
|140,50
|1.655.188.931
|% -2,70
|
|ENJSA
|55,30
|1.230.618.690
|% 0,00
|
|ASELS
|40,96
|1.114.268.795
|% 0,10
|
|ZOREN
|6,09
|813.390.465
|% -2,72
|
|EKGYO
|7,44
|625.612.680
|% -2,49
|
|IHLAS
|1,13
|86.951.029
|% -2,59
|
|KATMR
|2,75
|207.419.960
|% -1,79
|
|GSRAY
|8,56
|518.541.837
|% 1,06
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0049
|28,0108
|% 0,27
|
|Euro
|29,6572
|29,6697
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,0764
|34,2472
|% 0,36
|
|Frank
|31,0467
|31,2337
|% 0,38
|
|Riyal
|7,4441
|7,4814
|% 0,18
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|16,83
|
|Altın Gr.
|1.746
|1.747
|18,09
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.791
|11.869
|98,00
|
|Yarım
|5.914
|5.957
|49,00
|
|Çeyrek
|2.948
|2.979
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|20,85
|20,87
|0,36
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|2,13
|