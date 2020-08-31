***HLGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
31.08.2020 09:30
***HLGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 27.08.2020 tarihinde başlayan % 4,52586 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 31.08.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871712
BIST
13:431.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -10,85
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.088
13:437,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
13:438,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0694
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7744
En Düşük
8,6730
13:43464,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,56
|Açılış
|: 464,99
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler13:43
|ULAS
|3,19
|32.753.332
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|6.107.969
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.147.690
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.769.800
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,42
|1.143.230
|% 10,00
|
|BMELK
|4,83
|187.918
|% -8,00
|
|IZFAS
|3,49
|693.818
|% -7,67
|
|POLTK
|160,00
|146.549
|% -5,83
|
|KLGYO
|5,98
|18.995.617
|% -4,17
|
|DOAS
|14,98
|23.004.052
|% -3,97
|
|KRDMD
|3,13
|723.038.547
|% 1,29
|
|FENER
|25,84
|359.757.165
|% 4,96
|
|GARAN
|6,83
|328.943.255
|% -1,30
|
|GUSGR
|6,22
|326.738.579
|% -3,57
|
|EKGYO
|1,78
|309.513.801
|% -2,73
|
|KRDMD
|3,13
|723.038.547
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,78
|309.513.801
|% -2,73
|
|ZOREN
|2,80
|191.980.090
|% 0,72
|
|GSRAY
|3,14
|186.607.604
|% 2,28
|
|YKBNK
|2,04
|117.122.860
|% -0,49
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3509
|7,3537
|% 0,28
|
|Euro
|8,7622
|8,7707
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,7645
|9,8135
|% 0,03
|
|Frank
|8,0944
|8,1432
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9551
|1,9649
|% 0,29
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,73
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,82
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|5,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|2,85
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,38
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,69
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,91
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,10
|
|B. Petrol
|46,48
|46,48
|0,67
|