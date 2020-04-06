***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO******VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 1. çeyrek (01.01.2020-31.03.2020) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. • Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 13.102,57 m² satılabilir alana sahip, 86 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 55.582.079,81.-TL tutarla satılmış olup, bu satışın 2 adedi ön ödemeli konut satış sözleşmesi ile 84 adedi ise tapu devri ile yapılmıştır. • Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 940,66 m² satılabilir alana sahip, 3 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 2.125.000,00.-TL tutarla satılmıştır. • Referans Bakırköy Projesi'nde, toplamda 59 m² satılabilir alana sahip, 1 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 357.000,00.-TL tutarla satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835404BIST