***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2020 18:13
***HLGYO******VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 1. çeyrek (01.01.2020-31.03.2020) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. • Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 13.102,57 m² satılabilir alana sahip, 86 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 55.582.079,81.-TL tutarla satılmış olup, bu satışın 2 adedi ön ödemeli konut satış sözleşmesi ile 84 adedi ise tapu devri ile yapılmıştır. • Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 940,66 m² satılabilir alana sahip, 3 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 2.125.000,00.-TL tutarla satılmıştır. • Referans Bakırköy Projesi'nde, toplamda 59 m² satılabilir alana sahip, 1 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 357.000,00.-TL tutarla satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835404
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0489
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
18:057,3273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0404
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
18:05360,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 10,14
|Açılış
|: 360,72
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
360,97
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3186
|8,3603
|% 0,98
|
|Frank
|6,8999
|6,9415
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7976
|1,8066
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|36,80
|
|Altın Gr.
|359
|360
|9,07
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,86
|14,92
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,12
|
|B. Petrol
|32,74
|32,74
|-1,37
|
Seans Raporu
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17:59TSPOR
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