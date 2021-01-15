***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 18:03
***HLGYO******VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 4. çeyrek (01.10.2020-31.12.2020) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: - Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 527,04 m² satılabilir alana sahip, 6 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 2.771.640.-TL tutarla satılmıştır. - Erzurum Şehristan Konutları Projesi'nde (Halk GYO-Erkonut Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 780,71 m² satılabilir alana sahip, 3 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 2.580.504-TL tutarla satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902670
BIST
17:481.525
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -21,95
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
17:487,4848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1239
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
17:489,0582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0899
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
17:48443,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,83
|Açılış
|: 443,37
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler17:48
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|68.284.246
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.180.763
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|182.896.074
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|37.785.567
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,80
|2.642.383.768
|% 0,91
|
|KOZAL
|113,90
|1.927.781.140
|% 3,08
|
|DOHOL
|3,46
|1.622.531.321
|% -4,68
|
|THYAO
|13,29
|1.602.193.468
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,46
|1.452.280.490
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,46
|1.452.280.490
|% -0,81
|
|DOHOL
|3,46
|1.622.531.321
|% -4,68
|
|TSKB
|1,89
|807.923.273
|% 1,07
|
|SISE
|7,80
|2.642.383.768
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,60
|529.878.822
|% -2,44
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4793
|7,4848
|% 1,68
|
|Euro
|9,0502
|9,0582
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,1437
|10,1945
|% 0,92
|
|Frank
|8,3831
|8,4336
|% 1,43
|
|Riyal
|1,9873
|1,9973
|% 1,57
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-8,62
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,81
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,89
|