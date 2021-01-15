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***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.01.2021 18:03



***HLGYO******VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 4. çeyrek (01.10.2020-31.12.2020) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: - Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 527,04 m² satılabilir alana sahip, 6 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 2.771.640.-TL tutarla satılmıştır.  - Erzurum Şehristan Konutları Projesi'nde (Halk GYO-Erkonut Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 780,71 m² satılabilir alana sahip, 3 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 2.580.504-TL tutarla satılmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902670


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PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
SODSN 35,20 769.261 % 10,00  
PKART 18,72 68.284.246 % 9,99  
BURVA 54,60 16.180.763 % 9,99  
MAALT 189,40 182.896.074 % 9,99  
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Riyal 1,9873 1,9973 % 1,57  
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Altın Ons 1.839 1.839 -8,62  
Altın Gr. 443 443 5,81  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,96 24,99 -0,56  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 -0,04  
B. Petrol 55,53 55,53 -0,89  
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