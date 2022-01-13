***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO******VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin bildirimi kapsamında,2021 yılı içerisinde- Şirketimizin gayrimenkul portföyüne ilişkin olarak Ataşehir Finans Kule sözleşme yenileme, Karaköy, Adapazarı ve Levent Otel binaları için yeni kiralama işlemi olmak üzere, aylık kira bedeli toplamı 2.986.000.-TL + KDV olan 4 adet kiralama işlemi,- Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı (%50/%50) bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesi'nde yer alan bağımsız bölümlere ilişkin olarak, Şirket payına düşen aylık toplam 13.125.-TL + KDV tutarında 9 adet kiralama, 8.628.830,51 TL + KDV tutarında 15 adet satım işlemi,- Halk GYO - Er Konut Adi Ortaklığı (%50/%50) bünyesinde gerçekleştirilen Şehristan Konutları Projesi'nde yer alan bağımsız bölümlere ilişkin olarak, Şirket payına düşen 860.000.-TL + KDV tutarında 1 adet satım işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993724BIST