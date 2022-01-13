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***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.01.2022 19:50
***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HLGYO******VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin bildirimi kapsamında,
2021 yılı içerisinde
-  Şirketimizin gayrimenkul portföyüne ilişkin olarak Ataşehir Finans Kule sözleşme yenileme, Karaköy, Adapazarı ve Levent Otel binaları için yeni kiralama işlemi olmak üzere, aylık kira bedeli toplamı 2.986.000.-TL + KDV olan 4 adet kiralama işlemi,
-  Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı  (%50/%50)  bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesi'nde yer alan bağımsız bölümlere ilişkin olarak, Şirket payına düşen aylık toplam 13.125.-TL + KDV tutarında 9 adet kiralama, 8.628.830,51 TL + KDV tutarında 15 adet satım işlemi,
-   Halk GYO - Er Konut Adi Ortaklığı  (%50/%50)  bünyesinde gerçekleştirilen Şehristan Konutları Projesi'nde yer alan bağımsız bölümlere ilişkin olarak, Şirket payına düşen 860.000.-TL + KDV tutarında 1 adet satım işlemi gerçekleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993724


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ISGYO 3,08 108.522.573 % 10,00  
NUGYO 6,29 49.411.905 % 9,97  
LINK 33,34 72.215.183 % 9,96  
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Frank 14,8014 14,8905 % 2,69  
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Altın Gr. 790 790 13,51  
Cumhuriyet 5.287 5.366 -80,00  
Tam 5.261 5.394 -78,49  
Yarım 2.543 2.609 -37,97  
Çeyrek 1.275 1.305 -18,99  
Gümüş.Ons 23,11 23,14 -0,07  
Gümüş Gr. 10,04 10,06 0,19  
B. Petrol 84,29 84,29 -0,38  
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