***HLGYO* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 17:40
***HLGYO******VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 yılı içerisinde Şirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan taşınmazlara ilişkin olarak toplam 3.125.823,- TL kira geliri elde edilmiştir.
Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı (%50/%50) bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesi'nde yer alan bağımsız bölümlere ilişkin olarak, Şirket payına düşen toplam 490.935 TL tutarında kiralama, 74.097.694 TL tutarında satım işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902661
BIST
17:481.525
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -21,95
|Açılış
|: 1.537
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|Önceki Kapanış
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1.548
En Düşük
1.516
17:487,4832
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En Düşük
7,3521
17:489,0538
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler17:48
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|68.467.513
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|182.896.074
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.180.763
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|37.946.328
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,79
|2.645.514.057
|% 0,78
|
|KOZAL
|114,20
|1.929.632.445
|% 3,35
|
|DOHOL
|3,46
|1.629.699.966
|% -4,68
|
|THYAO
|13,29
|1.608.784.791
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,45
|1.452.796.320
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.452.796.320
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.629.699.966
|% -4,68
|
|TSKB
|1,89
|808.031.970
|% 1,07
|
|SISE
|7,79
|2.645.514.057
|% 0,78
|
|SKBNK
|1,60
|530.758.641
|% -2,44
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4797
|7,4832
|% 1,66
|
|Euro
|9,0467
|9,0538
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,1486
|10,1994
|% 0,97
|
|Frank
|8,3855
|8,4360
|% 1,46
|
|Riyal
|1,9875
|1,9975
|% 1,58
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-7,13
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,91
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,90
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