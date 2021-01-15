***HLGYO* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO******VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HLGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2020 yılı içerisinde Şirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan taşınmazlara ilişkin olarak toplam 3.125.823,- TL kira geliri elde edilmiştir.Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı (%50/%50) bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesi'nde yer alan bağımsız bölümlere ilişkin olarak, Şirket payına düşen toplam 490.935 TL tutarında kiralama, 74.097.694 TL tutarında satım işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902661BIST