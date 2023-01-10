***HLGYO* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO******VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HLGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40-(3)- ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında2022 Yılı içerisinde, portföyümüzde bulunan,Cubes Ankara Projesinde yer alan 135 bağımsız bölüm, 571.331.750 TL+KDVTablo Adalar Projesinde yer alan 78 bağımsız bölüm, 291.151.685 TL+KDVNidapark Küçükyalı Projesinde yer alan 69 bağımsız bölüm,337.251.869 TL+KDVHalk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı (%50/%50) bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesi'nde yer alan 32 bağımsız bölüm, Şirket payına düşen 12.810.980 TL + KDVOlmak üzere toplam 1.212.546.283 TL+KDV bedelle satılmıştır.2022 yılında, devam eden mevcut kira sözleşmeleri aylık toplam 320.197 TL+KDV tutarı karşılığında yenilenmiş olup aylık 100.000 TL+KDV tutarında yeni kira sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099387BIST