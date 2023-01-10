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***HLGYO* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.01.2023 15:07
***HLGYO* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HLGYO******VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [HLGYO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40-(3)- ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında
2022 Yılı içerisinde, portföyümüzde bulunan,
Cubes Ankara Projesinde yer alan 135 bağımsız bölüm, 571.331.750 TL+KDV
Tablo Adalar Projesinde yer alan 78 bağımsız bölüm, 291.151.685 TL+KDV
Nidapark Küçükyalı Projesinde yer alan 69 bağımsız bölüm,337.251.869 TL+KDV
Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı  (%50/%50)  bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesi'nde yer alan 32 bağımsız bölüm, Şirket payına düşen 12.810.980 TL + KDV
Olmak üzere toplam 1.212.546.283  TL+KDV bedelle satılmıştır.
              
2022 yılında, devam eden mevcut kira sözleşmeleri aylık toplam  320.197 TL+KDV tutarı karşılığında  yenilenmiş olup aylık 100.000 TL+KDV  tutarında yeni kira sözleşmesi imzalanmıştır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099387


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Cumhuriyet 7.617 7.732 -28,00  
Tam 7.649 7.702 -6,00  
Yarım 3.716 3.768 -3,00  
Çeyrek 1.858 1.884 -1,00  
Gümüş.Ons 23,48 23,52 -0,13  
Gümüş Gr. 14,16 14,18 -0,09  
B. Petrol 79,95 79,95 0,30  
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