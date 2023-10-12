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***HLVKS* *AKDFA* *QYHOL* *YKBNK* *TAMFA* *AKTIF* *AKFK* *QNBFL* *NURVK* *TRKFN* *ALJF* *HALKF* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

12.10.2023 18:02
***HLVKS* *AKDFA* *QYHOL* *YKBNK* *TAMFA* *AKTIF* *AKFK* *QNBFL* *NURVK* *TRKFN* *ALJF* *HALKF* *ISCTR*** BORS


***HLVKS******AKDFA******QYHOL******YKBNK******TAMFA******AKTIF******AKFK******QNBFL******NURVK******TRKFN******ALJF******HALKF******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TAMFA, QYHOL, AKFK, AKDFA, TRKFN, NURVK, HALKF, AKTIF, QNBFL, HLVKS, ISCTR, ALJF, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF12427 150.000.000 12.10.2023 17.01.2024 16.10.2023
- Q Yatırım Holding A.Ş. QYHOL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQYHLE2419 150.000.000 12.10.2023 10.10.2024 16.10.2023
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSAKFKE2429 57.050.000 12.10.2023 15.10.2024 16.10.2023
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN12429 44.500.000 12.10.2023 10.01.2024 16.10.2023
- Turk Finansman A.Ş. TRKFN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTRFN12411 200.000.000 12.10.2023 11.01.2024 16.10.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA12434 200.000.000 12.10.2023 16.01.2024 16.10.2023
- Halk Finansal Kiralama A.Ş. HALKF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHLFK12423 155.000.000 12.10.2023 11.01.2024 16.10.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB42419 800.000.000 11.10.2023 16.04.2024 16.10.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR22456 150.200.000 04.10.2023 07.02.2024 16.10.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA22427 1.060.600.000 12.10.2023 08.02.2024 16.10.2023
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISB12418 392.608.537 12.10.2023 08.01.2024 16.10.2023
- Alj Finansman A.Ş. ALJF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALJF42419 150.000.000 12.10.2023 17.04.2024 16.10.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK22428 753.000.000 12.10.2023 09.02.2024 16.10.2023


İlgili Şirketler [TAMFA, QYHOL, AKFK, AKDFA, TRKFN, NURVK, HALKF, AKTIF, QNBFL, HLVKS, ISCTR, ALJF, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205381


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