***HLVKS* *AKDFA* *QYHOL* *YKBNK* *TAMFA* *AKTIF* *AKFK* *QNBFL* *NURVK* *TRKFN* *ALJF* *HALKF* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***HLVKS******AKDFA******QYHOL******YKBNK******TAMFA******AKTIF******AKFK******QNBFL******NURVK******TRKFN******ALJF******HALKF******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [TAMFA, QYHOL, AKFK, AKDFA, TRKFN, NURVK, HALKF, AKTIF, QNBFL, HLVKS, ISCTR, ALJF, YKBNK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF12427 150.000.000 12.10.2023 17.01.2024 16.10.2023- Q Yatırım Holding A.Ş. QYHOL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQYHLE2419 150.000.000 12.10.2023 10.10.2024 16.10.2023- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSAKFKE2429 57.050.000 12.10.2023 15.10.2024 16.10.2023- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN12429 44.500.000 12.10.2023 10.01.2024 16.10.2023- Turk Finansman A.Ş. TRKFN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTRFN12411 200.000.000 12.10.2023 11.01.2024 16.10.2023- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA12434 200.000.000 12.10.2023 16.01.2024 16.10.2023- Halk Finansal Kiralama A.Ş. HALKF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHLFK12423 155.000.000 12.10.2023 11.01.2024 16.10.2023- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB42419 800.000.000 11.10.2023 16.04.2024 16.10.2023- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR22456 150.200.000 04.10.2023 07.02.2024 16.10.2023- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA22427 1.060.600.000 12.10.2023 08.02.2024 16.10.2023- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISB12418 392.608.537 12.10.2023 08.01.2024 16.10.2023- Alj Finansman A.Ş. ALJF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALJF42419 150.000.000 12.10.2023 17.04.2024 16.10.2023- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK22428 753.000.000 12.10.2023 09.02.2024 16.10.2023İlgili Şirketler [TAMFA, QYHOL, AKFK, AKDFA, TRKFN, NURVK, HALKF, AKTIF, QNBFL, HLVKS, ISCTR, ALJF, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205381BIST