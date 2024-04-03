***HLVKS* *AKDFA* *YKYAT* *PBTR* *DENFA* *NRBNK* *TATGD* *RALYH* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye
03.04.2024 17:49
***HLVKS******AKDFA******YKYAT******PBTR******DENFA******NRBNK******TATGD******RALYH******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKDFA, DENFA, YKYAT, HALKB, HLVKS, NRBNK, RALYH, PBTR, TATGD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN72423 35.500.000 03.04.2024 09.07.2024 05.04.2024
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK72418 240.000.000 03.04.2024 17.07.2024 05.04.2024
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM62422 412.230.000 03.04.2024 12.06.2024 05.04.2024
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL72411 682.000.000 03.04.2024 05.07.2024 05.04.2024
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA72430 400.000.000 03.04.2024 11.07.2024 05.04.2024
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL72429 200.000.000 03.04.2024 11.07.2024 05.04.2024
- Ral Yatırım Holding A.Ş. RALYH Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFRALY72410 200.000.000 03.04.2024 10.07.2024 05.04.2024
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPAMF62411 62.500.000 03.04.2024 14.06.2024 05.04.2024
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPAMF92418 62.500.000 03.04.2024 17.09.2024 05.04.2024
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPAMFA2411 62.500.000 03.04.2024 13.12.2024 05.04.2024
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPAMF32513 62.500.000 03.04.2024 14.03.2025 05.04.2024
- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTATK72418 580.000.000 03.04.2024 02.07.2024 05.04.2024
İlgili Şirketler [AKDFA, DENFA, YKYAT, HALKB, HLVKS, NRBNK, RALYH, PBTR, TATGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266587
BIST