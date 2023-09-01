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***HLVKS* *AKFK* *YKBNK* *DENFA* *HUZFA* *TERA* *GARFL* *VESBE* *EKTVK* *ATLFA* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının

01.09.2023 17:58
***HLVKS* *AKFK* *YKBNK* *DENFA* *HUZFA* *TERA* *GARFL* *VESBE* *EKTVK* *ATLFA* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.(


***HLVKS******AKFK******YKBNK******DENFA******HUZFA******TERA******GARFL******VESBE******EKTVK******ATLFA******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HUZFA, HALKB, GARFL, HLVKS, AKFK, DENFA, VESBE, EKTVK, TERA, ATLFA, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF12410 31.000.000 01.09.2023 03.01.2024 05.09.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALA2343 353.000.000 01.09.2023 29.12.2023 05.09.2023
- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH22415 103.000.000 01.09.2023 28.02.2024 05.09.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAK2373 120.000.000 01.09.2023 30.11.2023 05.09.2023
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK22429 352.850.000 01.09.2023 16.02.2024 05.09.2023
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFKA2311 184.000.000 01.09.2023 01.12.2023 05.09.2023
- Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. VESBE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVEST22414 390.000.000 01.09.2023 21.02.2024 05.09.2023
- Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. VESBE Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSVEST92428 260.000.000 01.09.2023 18.09.2024 05.09.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKSA2337 135.000.000 01.09.2023 08.12.2023 05.09.2023
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TERA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTERAA2316 169.250.000 01.09.2023 04.12.2023 05.09.2023
- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFK32411 23.250.000 01.09.2023 01.03.2024 05.09.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBKA2325 150.000.000 01.09.2023 20.12.2023 05.09.2023


İlgili Şirketler [HUZFA, HALKB, GARFL, HLVKS, AKFK, DENFA, VESBE, EKTVK, TERA, ATLFA, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190912


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