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***HLVKS* *AKSFA* *TRKSH* *YKBNK* *BRKT* *SZUKI* *SKYMD* *ATLFA* *BNPFK* *EMVAR* *HALKB* *VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

16.06.2023 17:43
***HLVKS* *AKSFA* *TRKSH* *YKBNK* *BRKT* *SZUKI* *SKYMD* *ATLFA* *BNPFK* *EMVAR* *HALKB* *VAKVK*** BORSA İSTAN


***HLVKS******AKSFA******TRKSH******YKBNK******BRKT******SZUKI******SKYMD******ATLFA******BNPFK******EMVAR******HALKB******VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ATLFA, SKYMD, BNPFK, HLVKS, SZUKI, HALKB, BRKT, AKSFA, TRKSH, YKBNK, EMVAR, VAKVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFK82325 16.000.000 16.06.2023 22.08.2023 20.06.2023
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD82327 31.870.000 16.06.2023 18.08.2023 20.06.2023
- BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. BNPFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBNPFA2320 100.000.000 16.06.2023 12.12.2023 20.06.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA82348 500.000.000 16.06.2023 22.08.2023 20.06.2023
- Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. SZUKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUZK92322 75.450.000 15.06.2023 25.09.2023 20.06.2023
- Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. SZUKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUZKK2313 54.000.000 15.06.2023 13.11.2023 20.06.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL92310 433.550.000 16.06.2023 14.09.2023 20.06.2023
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDBRKTE2323 100.000.000 16.06.2023 20.10.2023 20.06.2023
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT82317 50.000.000 16.06.2023 16.08.2023 20.06.2023
- Turkish Bank A.Ş. TRKSH Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBAK82316 34.000.000 16.06.2023 15.08.2023 20.06.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK82331 912.050.000 16.06.2023 18.08.2023 20.06.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK92349 180.000.000 16.06.2023 14.09.2023 20.06.2023
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK92318 300.000.000 16.06.2023 14.09.2023 20.06.2023


İlgili Şirketler [ATLFA, SKYMD, BNPFK, HLVKS, SZUKI, HALKB, BRKT, AKSFA, TRKSH, YKBNK, EMVAR, VAKVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159482


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