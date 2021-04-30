***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.04.2021 16:03
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKGYO
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EKGYO HUKUKİ DURUM RAPORU (AKOL 190421).pdf
EK: 2 EKGYO_OnayliIhracBelgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933385
BIST
15:491.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:498,2649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0619
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:499,9972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0334
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:49469,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,55
|Açılış
|: 469,80
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:49
|FORMT
|1,32
|14.267.974
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.524.732
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.971.735
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|102.648.229
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.844.298
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,40
|1.002.422.092
|% 5,54
|
|EREGL
|19,10
|747.614.916
|% -0,83
|
|PETKM
|6,74
|656.711.117
|% 0,60
|
|THYAO
|12,17
|632.428.131
|% 1,59
|
|GARAN
|7,23
|537.914.784
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|202.492.680
|% -1,09
|
|PETKM
|6,74
|656.711.117
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,11
|201.555.596
|% 0,48
|
|GARAN
|7,23
|537.914.784
|% 0,00
|
|GWIND
|4,88
|317.868.872
|% 3,83
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2619
|8,2649
|% 0,75
|
|Euro
|9,9915
|9,9972
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,4312
|11,4885
|% 0,29
|
|Frank
|9,0371
|9,0915
|% 0,58
|
|Riyal
|2,1954
|2,2064
|% 0,71
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,43
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,19
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,04
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-1,30
|
Seans Raporu
15:49
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-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.11 ) 1, 211
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TIRE, CANTE, PRKME, BJKAS, MERIT, KSTUR, FORMT, BERA, INTEM, DAGHL
-
16:02
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, UZERB, KRTEK, MMCAS
-
16:02
KOZAL, PRKME, INTEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:02
PETUN, EPLAS, SODSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında