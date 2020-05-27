***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.05.2020 11:01
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [EKGYO]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 2.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846844
BIST
10:59104.713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.688,83
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:596,7699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0446
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:597,4295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0387
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:59371,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,94
|Açılış
|: 371,56
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|12,26
|8.175.996
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|10.660.458
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|35.803.396
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|118.196.231
|% 9,91
|
|YONGA
|21,42
|28.917
|% 9,85
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|RTALB
|28,02
|23.632.890
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|83.840
|% -9,96
|
|KUTPO
|22,64
|3.015.515
|% -9,94
|
|GLRYH
|13,04
|7.231.617
|% -9,94
|
|THYAO
|11,81
|410.357.754
|% 5,35
|
|GARAN
|7,60
|319.641.291
|% 0,80
|
|TUPRS
|81,55
|129.121.074
|% 1,75
|
|ECILC
|5,91
|124.892.629
|% 3,68
|
|ASELS
|29,56
|122.447.703
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,40
|69.215.835
|% 2,94
|
|KRDMD
|2,53
|113.371.096
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,22
|98.407.531
|% 1,37
|
|GARAN
|7,60
|319.641.291
|% 0,80
|
|GUSGR
|3,39
|120.397.964
|% 3,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2837
|8,3252
|% 0,47
|
|Frank
|6,9412
|6,9830
|% 0,41
|
|Riyal
|1,7941
|1,8031
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-2,54
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.435
|4,40
|
|Tam
|2.474
|2.498
|4,70
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|2,20
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,08
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|35,53
|35,53
|-0,64
|