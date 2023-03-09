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***HLVKS* *GARFL* *FBBNK* *KAREL* *ISGYO* *AKSFA* *DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

09.03.2023 18:03
***HLVKS* *GARFL* *FBBNK* *KAREL* *ISGYO* *AKSFA* *DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira


***HLVKS******GARFL******FBBNK******KAREL******ISGYO******AKSFA******DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DENFA, GARFL, AKSFA, HLVKS, KAREL, FBBNK, ISGYO]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK62328 100.000.000 08.03.2023 09.06.2023 13.03.2023
- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH92319 50.000.000 09.03.2023 05.09.2023 13.03.2023
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT62327 36.900.000 09.03.2023 16.06.2023 13.03.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA62324 275.000.000 09.03.2023 08.06.2023 13.03.2023
- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAREL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKREL32415 120.000.000 09.03.2023 05.03.2024 13.03.2023
- Fibabanka A.Ş. FBBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFIBA62311 200.000.000 09.03.2023 07.06.2023 13.03.2023
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGYA2318 250.000.000 09.03.2023 04.12.2023 13.03.2023


İlgili Şirketler [DENFA, GARFL, AKSFA, HLVKS, KAREL, FBBNK, ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122355


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CANTE 73,70 124.490.392 % 10,00  
OYAKC 46,88 5.315.807.541 % 10,00  
BASCM 5,94 2.004.271 % 10,00  
SAMAT 23,10 56.027.644 % 10,00  
CMBTN 588,60 85.502.966 % 10,00  
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Frank 20,1343 20,2556 % 0,45  
Riyal 5,0284 5,0537 % -0,03  
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Cumhuriyet 7.521 7.635 31,00  
Tam 7.547 7.610 24,00  
Yarım 3.687 3.724 12,00  
Çeyrek 1.843 1.862 6,00  
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