***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
02.11.2020 11:58
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885354
BIST
13:131.140
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 27,30
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.140
En Düşük
1.118
13:138,3820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0364
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:139,7604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0894
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:13508,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,38
|Açılış
|: 508,67
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:11
|KARTN
|1.994,00
|8.775.594
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,61
|2.178.438.564
|% 2,35
|
|ASELS
|17,82
|839.780.504
|% 6,39
|
|GARAN
|6,71
|631.274.430
|% 1,67
|
|SISE
|6,29
|603.920.704
|% 2,61
|
|KRDMD
|3,27
|565.637.893
|% 5,48
|
|TSKB
|2,61
|2.178.438.564
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,27
|565.637.893
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,75
|243.875.842
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,84
|207.253.493
|% 1,66
|
|SISE
|6,29
|603.920.704
|% 2,61
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3808
|8,3850
|% 0,47
|
|Euro
|9,7559
|9,7741
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,7906
|10,8447
|% 0,15
|
|Frank
|9,1066
|9,1614
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2288
|2,2400
|% 0,46
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|8,99
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.355
|3.440
|24,14
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|11,68
|
|Çeyrek
|813
|832
|5,83
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,12
|
|B. Petrol
|37,26
|37,26
|-0,68
|