***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
13.10.2023 17:08
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 4.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206068
BIST
'
18:058.113
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -145,97
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
18:0527,8171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0914
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
18:0529,2712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
18:051.720,32
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 53,95
|Açılış
|: 1.720,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.721,98
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|53,90
|52.280.818
|% 10,00
|
|ERBOS
|237,60
|692.560.510
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.279.943
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.410.450
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|143.255.636
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|2.715.774
|% -9,99
|
|ACSEL
|116,50
|341.401.521
|% -9,97
|
|SNKRN
|31,60
|6.893.063
|% -9,97
|
|BAKAB
|76,35
|75.462.922
|% -9,96
|
|IHAAS
|16,29
|349.645.285
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|6.310.901.704
|% -1,29
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|BRSAN
|993,40
|5.437.951.860
|% 0,52
|
|TUPRS
|146,50
|4.636.131.206
|% -0,48
|
|ASELS
|42,60
|4.045.837.479
|% -1,16
|
|EKGYO
|7,64
|2.467.981.810
|% -3,66
|
|ZOREN
|6,24
|1.868.188.816
|% -1,42
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|YKBNK
|18,70
|3.958.447.872
|% -3,41
|
|ODAS
|13,40
|2.695.826.717
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8127
|27,8171
|% 0,33
|
|Euro
|29,2529
|29,2712
|% 0,00
|
|Sterlin
|33,6476
|33,8163
|% -0,03
|
|Frank
|30,7036
|30,8886
|% 0,99
|
|Riyal
|7,3869
|7,4240
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|57,43
|
|Altın Gr.
|1.720
|1.721
|54,34
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.589
|11.687
|260,00
|
|Yarım
|5.812
|5.866
|131,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.933
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,30
|0,82
|
|B. Petrol
|89,86
|89,86
|3,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 272.50 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 061 adet işlem
-
17:58DMRGD
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 990, 987 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 57 kaybederek (% -1.13 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 96, 691.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 116.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 182, 745 adet işlem