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***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.11.2020 11:58
GÜNCEL HABERLER



***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.10.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Halk GYO İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 20201013_Halk_GYO_Hukukcu Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885353


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Riyal 2,2276 2,2387 % 0,40  
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Altın Ons 1.887 1.888 8,53  
Altın Gr. 508 508 4,07  
Cumhuriyet 3.370 3.421 31,00  
Tam 3.355 3.439 23,80  
Yarım 1.622 1.664 11,52  
Çeyrek 813 832 5,75  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 0,33  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,11  
B. Petrol 37,08 37,08 -0,86  
Seans Raporu 13:35
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