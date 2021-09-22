***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.09.2021 17:07
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 3.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964865
BIST
18:051.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.385
18:058,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0159
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
18:0510,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0321
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
18:05495,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,14
|Açılış
|: 495,39
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
496,39
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|19.104.569
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|170.596.119
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.441.516
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.252.291
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.742.510
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,24
|72.506.826
|% -9,31
|
|BJKAS
|6,28
|203.399.326
|% -7,24
|
|EUKYO
|5,84
|2.111.426
|% -6,86
|
|ADESE
|1,15
|11.048.056
|% -5,74
|
|GARAN
|9,48
|1.296.027.753
|% 3,27
|
|THYAO
|13,19
|1.227.154.699
|% 1,07
|
|EREGL
|16,90
|862.670.100
|% 5,23
|
|KRDMD
|6,49
|763.286.956
|% 2,85
|
|TRILC
|12,95
|663.132.131
|% -3,65
|
|YKBNK
|2,44
|405.479.187
|% 2,52
|
|GARAN
|9,48
|1.296.027.753
|% 3,27
|
|KRDMD
|6,49
|763.286.956
|% 2,85
|
|THYAO
|13,19
|1.227.154.699
|% 1,07
|
|PETKM
|6,27
|495.192.961
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6477
|8,6491
|% 0,25
|
|Euro
|10,1399
|10,1511
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,7731
|11,8321
|% 0,19
|
|Frank
|9,3256
|9,3818
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2952
|2,3067
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-2,29
|
|Altın Gr.
|495
|495
|3,01
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,16
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|1,69
|