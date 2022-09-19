***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.09.2022 11:35
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.09.2023
Ek Açıklamalar
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 4.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HALK GYO İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 HALK GYO HUKUKİ DURUM RAPORU (AKOL 25082022).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063914
BIST
13:253.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,71
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.352
13:2518,2941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2948
En Düşük
18,2293
13:2518,3290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0452
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
13:25978,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,11
|Açılış
|: 978,36
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler13:25
|SMRTG
|45,98
|98.884.920
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.469.624
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|23.626.270
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.038.017
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.100.919
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,95
|130.652.009
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|6.166.734
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|19.129.920
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|113.633.302
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|4.603.684
|% -9,86
|
|GARAN
|20,40
|2.712.847.982
|% -6,34
|
|AKBNK
|12,12
|2.624.425.468
|% -0,57
|
|HALKB
|9,29
|2.068.129.800
|% -6,54
|
|YKBNK
|7,52
|1.803.400.926
|% 2,59
|
|EKGYO
|4,52
|1.695.405.811
|% 3,43
|
|EKGYO
|4,52
|1.695.405.811
|% 3,43
|
|YKBNK
|7,52
|1.803.400.926
|% 2,59
|
|HALKB
|9,29
|2.068.129.800
|% -6,54
|
|AKBNK
|12,12
|2.624.425.468
|% -0,57
|
|ISCTR
|8,64
|1.473.316.924
|% -1,37
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2845
|18,2941
|% 0,21
|
|Euro
|18,2899
|18,3290
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,7176
|20,8215
|% -0,34
|
|Frank
|18,8421
|18,9556
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8521
|4,8765
|% 0,17
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-12,36
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-5,54
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-27,00
|
|Tam
|6.664
|6.747
|35,00
|
|Yarım
|3.247
|3.286
|5,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.644
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,31
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,17
|
|B. Petrol
|89,69
|89,69
|-1,66
|