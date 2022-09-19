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***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.09.2022 11:35
***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.09.2023

Ek Açıklamalar
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 4.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HALK GYO İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 HALK GYO HUKUKİ DURUM RAPORU (AKOL 25082022).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063914


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Altın Gr. 978 978 -5,54  
Cumhuriyet 6.636 6.736 -27,00  
Tam 6.664 6.747 35,00  
Yarım 3.247 3.286 5,00  
Çeyrek 1.628 1.644 3,00  
Gümüş.Ons 19,29 19,31 -0,27  
Gümüş Gr. 11,34 11,35 -0,17  
B. Petrol 89,69 89,69 -1,66  
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