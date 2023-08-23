***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.08.2023 18:19
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 4.000.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188786
BIST
'
17:347.571
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -30,76
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:3425,7829
En Yüksek
|Değişim
|: -5,17%
|| -1,4064
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:3428,0889
En Yüksek
|Değişim
|: -4,87%
|| -1,4374
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:341.587,26
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -86,97
|Açılış
|: 1.587,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:32
|GARAN
|54,45
|6.863.437.213
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|288,60
|2.584.596.170
|% -12,01
|
|INGRM
|697,50
|231.988.785
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.227.451.315
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.623.755
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.593.267
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.499.454.428
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,26
|13.582.971.033
|% 8,76
|
|THYAO
|234,80
|12.631.478.879
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,42
|11.496.585.296
|% 9,98
|
|KLSER
|115,00
|10.628.151.300
|% -9,73
|
|YKBNK
|16,91
|14.499.454.428
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,26
|13.582.971.033
|% 8,76
|
|EKGYO
|8,52
|5.142.376.937
|% -5,12
|
|SKBNK
|4,15
|2.183.033.241
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,42
|11.496.585.296
|% 9,98
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7237
|25,7609
|% -5,25
|
|Euro
|27,9187
|28,0683
|% -4,94
|
|Sterlin
|32,3655
|32,5278
|% -6,12
|
|Frank
|29,0022
|29,1769
|% -5,96
|
|Riyal
|6,8230
|6,8572
|% -5,56
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,63
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,16
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|0,07
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47BLCYT
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 022, 198 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 7, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 207, 705.00 milyon TL de
-
17:46UFUK
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 78.55 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 978 adet işlem
-
17:45KONYA
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 5, 670.00 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 834 adet işlem
-
17:44GRTRK
Yüzde -9.36 oranında düşüşle 38.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 705, 999 adet işlem