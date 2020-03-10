***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HLGYOYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Kaynak Kuruluş Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 10.03.2020Vade (Gün Sayısı) 153Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %5,8684Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %14,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA32012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 08.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.03.2020 09.03.2020 10.03.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2020 09.03.2020 10.03.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 153 gün vadeli 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek Açıklamalarİlgi: 08.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 100.000.000-TL nominal tutarlı, 153 gün vadeli, TRDHVKA32012 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825984BIST