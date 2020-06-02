***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HLGYOYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Kaynak Kuruluş Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 02.06.2020Vade (Gün Sayısı) 147Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %4,1884Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %10,40Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA62027Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.06.2020 01.06.2020 02.06.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.06.2020 01.06.2020 02.06.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 147 gün vadeli 75.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek Açıklamalarİlgi: 06.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 75.000.000-TL nominal tutarlı, 147 gün vadeli, TRDHVKA62027 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848486BIST