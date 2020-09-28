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***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

28.09.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kaynak Kuruluş Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 120.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 120.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 24.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 148
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %5,3321
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %13,15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKA22120
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 28.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.02.2021 23.02.2021 24.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.02.2021 23.02.2021 24.02.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 148 gün vadeli 120.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877072


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ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
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Riyal 2,0713 2,0817 % 1,75  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.873 11,37  
Altın Gr. 469 469 10,32  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,33 23,37 0,46  
Gümüş Gr. 5,85 5,86 0,21  
B. Petrol 42,74 42,74 0,33  
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