***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HLGYOYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Kaynak Kuruluş Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 150.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 01.07.2021Vade (Gün Sayısı) 113Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %5,4952Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %17,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA72125Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 131.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.07.2021 30.06.2021 01.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.07.2021 30.06.2021 01.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 113 gün vadeli 131.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916574BIST