***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
18.08.2021 12:15
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı ası
Vadesi 18.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 134
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %7,1222
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %19,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKA82124
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 05.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 134 gün vadeli 120.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek Açıklamalar
İlgi: 05.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 120.000.000-TL nominal tutarlı, 134 gün vadeli, TRDHVKA82124 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http: