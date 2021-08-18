***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HLGYOYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı asıVadesi 18.08.2021Vade (Gün Sayısı) 134Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %7,1222Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %19,40Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA82124Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 05.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 134 gün vadeli 120.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek Açıklamalarİlgi: 05.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 120.000.000-TL nominal tutarlı, 134 gün vadeli, TRDHVKA82124 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http: