***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HLGYOYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Kaynak Kuruluş Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 22.03.2022Vade (Gün Sayısı) 119Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,0534Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA32236Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.11.2021Satışa Başlanma Tarihi 22.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 22.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 23.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.03.2022 21.03.2022 22.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.03.2022 21.03.2022 22.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 119 gün vadeli 120.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979015BIST