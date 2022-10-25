***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HLGYOBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yoktur. İtfa bildirimidir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 06.07.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Kaynak Kuruluş Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Garantör YokKurucu Halk Varlık Kiralama A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 25.10.2022Vade (Gün Sayısı) 91Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 24,75Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,15Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKAE2215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 25.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 26.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.10.2022 24.10.2022 25.10.2022 6,17055 6.170.550 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.10.2022 24.10.2022 25.10.2022 6,17055 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A.Ş. AAA 25.06.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi