***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
05.05.2020 16:04
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL(İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış
4.Tertip
İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842629
BIST
17:2598.679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -163,00
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:257,0803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:257,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:25386,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,08
|Açılış
|: 386,48
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|6,49
|3.685.884
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.012.050
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.557.039
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|487.376.905
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,17
|650.506.664
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,97
|602.284.952
|% 2,40
|
|KRDMD
|2,27
|563.963.757
|% 5,09
|
|PETUN
|22,34
|487.376.905
|% -9,99
|
|ASELS
|26,76
|475.872.002
|% 1,52
|
|KRDMD
|2,27
|563.963.757
|% 5,09
|
|GSRAY
|2,70
|446.479.867
|% -2,88
|
|AFYON
|2,82
|434.136.514
|% -4,08
|
|DOHOL
|1,88
|241.476.041
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|193.812.109
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7829
|8,8269
|% 0,52
|
|Frank
|7,2666
|7,3104
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8800
|1,8894
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-5,04
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,10
|
|Tam
|2.550
|2.589
|2,10
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|3,12
|
Seans Raporu
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17:39XU100
Endeks 98, 632 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 8, 831.00 milyon TL de
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17:38PINSU
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 073, 737 adet işlem
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17:37AKCNS
Yüzde -6.83 oranında düşüşle 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 285, 605 adet işlem
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17:36AFYON
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 843, 972 adet işlem
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17:35ADNAC
Yüzde -7.93 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 294, 650 adet işlem