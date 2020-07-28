***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.07.2020 10:30
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 6.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862303
BIST
10:151.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,96
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.194
10:156,8929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
10:158,0859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0213
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:15428,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,29
|Açılış
|: 428,74
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|500,60
|19.884.082
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|8.182.879
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|7.370.003
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|5.936.935
|% 10,00
|
|KARTN
|851,50
|18.367.812
|% 10,00
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|BUCIM
|6,10
|3.507.500
|% -4,54
|
|ASELS
|38,04
|357.357.645
|% 0,96
|
|GUSGR
|5,84
|182.761.249
|% 3,18
|
|EKGYO
|2,33
|98.772.946
|% 0,43
|
|GSDHO
|2,75
|87.835.597
|% 4,96
|
|DOCO
|410,10
|78.270.567
|% 5,91
|
|IHLAS
|0,97
|44.870.577
|% -2,02
|
|EKGYO
|2,33
|98.772.946
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,81
|60.662.507
|% -1,09
|
|GSDHO
|2,75
|87.835.597
|% 4,96
|
|GUSGR
|5,84
|182.761.249
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8386
|8,8829
|% 0,19
|
|Frank
|7,4508
|7,4957
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8312
|1,8404
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-5,51
|
|Altın Gr.
|429
|430
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.911
|79,00
|
|Tam
|2.894
|2.921
|14,00
|
|Yarım
|1.405
|1.426
|6,80
|
|Çeyrek
|705
|714
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|0,29
|