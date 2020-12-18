***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
18.12.2020 15:05
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893836
BIST
17:091.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:097,6541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0486
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:099,3836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0742
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3715
17:09464,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,55
|Açılış
|: 464,22
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:07
|AKCNS
|16,85
|104.278.823
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|57.526.482
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.030.066
|% 9,98
|
|SMART
|8,27
|25.821.090
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.198.528
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|540.092.356
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.279.094
|% -9,98
|
|THYAO
|13,01
|2.104.954.518
|% 0,00
|
|PGSUS
|73,90
|1.338.530.168
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,19
|1.199.246.719
|% 2,34
|
|TCELL
|16,19
|1.091.138.240
|% 2,40
|
|GARAN
|9,85
|1.054.872.900
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,19
|1.199.246.719
|% 2,34
|
|TSKB
|1,78
|928.628.699
|% 5,95
|
|ISGYO
|2,49
|627.617.934
|% 8,73
|
|ODAS
|3,98
|689.447.870
|% 1,27
|
|GSDHO
|2,45
|401.956.491
|% 4,26
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6568
|7,6602
|% -0,55
|
|Euro
|9,3795
|9,3857
|% -0,76
|
|Sterlin
|10,3120
|10,3638
|% -0,97
|
|Frank
|8,6073
|8,6591
|% -0,72
|
|Riyal
|2,0332
|2,0434
|% -0,68
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|1,14
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-35,00
|
|Tam
|3.062
|3.140
|-38,41
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|-18,58
|
|Çeyrek
|742
|759
|-9,29
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,54
|51,54
|0,04
|
Seans Raporu
17:07
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KOZAL, TUPRS
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, TAVHL, PETKM
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 06 artarak (% 0.32 ) 1, 263
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKCNS, SMART, UZERB, MMCAS, BRKO, FRIGO, HLGYO, UMPAS, BRSAN, MARKA
-
17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RAYSG, IZTAR, PAMEL, KARTN, CASA