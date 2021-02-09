***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
09.02.2021 10:55
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış
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.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908548
BIST
12:221.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,91
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
12:227,0972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
12:228,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0634
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
12:22421,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,70
|Açılış
|: 421,16
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler12:21
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|GEDZA
|38,66
|40.372.037
|% 9,95
|
|CMENT
|53,90
|1.163.971
|% 9,91
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|ETYAT
|4,47
|5.155.263
|% -5,70
|
|RALYH
|4,76
|5.109.269
|% -5,56
|
|EUKYO
|4,18
|2.308.192
|% -5,00
|
|KOZAL
|141,10
|1.463.640.105
|% 4,99
|
|EKGYO
|2,63
|1.357.835.451
|% -2,23
|
|GARAN
|10,10
|976.642.911
|% 2,64
|
|PETKM
|5,39
|894.840.136
|% 3,85
|
|SISE
|7,78
|690.631.405
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,63
|1.357.835.451
|% -2,23
|
|PETKM
|5,39
|894.840.136
|% 3,85
|
|SKBNK
|1,47
|236.734.858
|% 0,68
|
|TSKB
|1,82
|282.644.841
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,54
|547.681.456
|% -3,28
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0928
|7,0962
|% 0,33
|
|Euro
|8,5901
|8,5958
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,7515
|9,8004
|% 0,57
|
|Frank
|7,9026
|7,9502
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8863
|1,8957
|% 0,27
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|17,57
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,70
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.783
|2.854
|19,36
|
|Yarım
|1.345
|1.380
|9,37
|
|Çeyrek
|675
|690
|4,68
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,08
|
|B. Petrol
|60,74
|60,74
|0,04
|