***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
02.03.2021 11:51
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [HLGYO]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 3.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914441
BIST
12:031.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
12:037,3609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0649
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
12:038,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0492
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8399
En Düşük
8,7606
12:03406,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,85
|Açılış
|: 406,06
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler12:03
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|64.976.506
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,99
|3.081.722.188
|% 8,62
|
|KOZAL
|131,80
|875.456.300
|% -3,30
|
|PGSUS
|94,40
|774.140.230
|% 6,67
|
|KRDMD
|7,03
|647.067.378
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,37
|622.732.832
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,37
|622.732.832
|% 0,85
|
|THYAO
|14,99
|3.081.722.188
|% 8,62
|
|SKBNK
|1,39
|191.880.087
|% -0,71
|
|PETKM
|5,42
|510.566.950
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,03
|647.067.378
|% 1,88
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3540
|7,3609
|% 0,89
|
|Euro
|8,8325
|8,8396
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,1349
|10,1858
|% 0,13
|
|Frank
|7,9399
|7,9877
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9472
|1,9570
|% 0,43
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-1,53
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,12
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,71
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:15POLHO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 414, 912 adet işlem
-
12:13KOZAL
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 131.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 650, 020 adet işlem
-
12:12ADEL
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 26.38 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 347 adet işlem
-
12:11XU100
Endeks 1, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 14, 223.00 milyon TL de
-
12:11MARTI
Yüzde 6.47 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 669, 931 adet işlem