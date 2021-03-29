***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.03.2021 14:20
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 4.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921415
BIST
16:241.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:248,1800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0997
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:249,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0893
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:24454,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,94
|Açılış
|: 454,31
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:24
|TRILC
|50,40
|179.972.216
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.940.906
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.098.128
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|METUR
|26,98
|3.421.841
|% -8,48
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|52.922.148
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,90
|1.415.694.193
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.299.318.989
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,48
|894.950.304
|% 7,94
|
|EKGYO
|2,00
|802.401.960
|% 8,11
|
|PETKM
|5,66
|564.841.975
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,00
|802.401.960
|% 8,11
|
|KRDMD
|6,90
|1.415.694.193
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.299.318.989
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,48
|894.950.304
|% 7,94
|
|DOHOL
|3,30
|354.702.886
|% 1,85
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1728
|8,1800
|% 1,23
|
|Euro
|9,6352
|9,6510
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,2984
|11,3550
|% 1,69
|
|Frank
|8,6919
|8,7442
|% 1,43
|
|Riyal
|2,1781
|2,1890
|% 1,39
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-8,06
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,25
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|35,00
|
|Tam
|2.990
|3.066
|38,88
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|18,81
|
|Çeyrek
|725
|741
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|-0,12
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:35BIZIM
Yüzde 4.09 oranında artışla 14.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 175, 894 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 86 artarak (% 0.55 ) 1, 430
-
16:33PAGYO
Yüzde 6.42 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 108, 306 adet işlem
-
16:32RALYH
Yüzde 6.22 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 590, 056 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 13, 542.00 milyon TL de