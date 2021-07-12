***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
12.07.2021 11:11
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 7.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950162
BIST
11:041.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,18
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.373
11:048,6451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0130
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6373
11:0410,2550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0200
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,2550
En Düşük
10,2550
11:04501,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,89
|Açılış
|: 501,66
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,61
BIST En Aktif Hisseler11:01
|VBTYZ
|13,72
|41.522.249
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|12.737.418
|% 9,73
|
|EDIP
|3,07
|14.880.623
|% 6,60
|
|ERBOS
|142,20
|62.509.724
|% 6,28
|
|IDEAS
|51,00
|4.373.210
|% -7,19
|
|SAMAT
|3,88
|2.164.839
|% -6,51
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|EUKYO
|7,81
|1.766.730
|% -5,33
|
|AVHOL
|5,63
|826.984
|% -4,90
|
|GARAN
|8,62
|370.665.517
|% 1,06
|
|THYAO
|13,52
|213.844.642
|% -0,37
|
|EREGL
|18,28
|176.440.196
|% 1,27
|
|KRDMD
|7,23
|163.027.556
|% 0,14
|
|PETKM
|5,42
|154.309.311
|% -0,37
|
|PEKGY
|1,11
|47.868.263
|% 0,91
|
|GARAN
|8,62
|370.665.517
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,29
|81.696.664
|% 0,44
|
|PETKM
|5,42
|154.309.311
|% -0,37
|
|TSKB
|1,26
|33.908.150
|% -0,79
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6499
|8,6519
|% -0,07
|
|Euro
|10,2768
|10,2824
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9640
|12,0240
|% -0,29
|
|Frank
|9,4311
|9,4879
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2995
|2,3110
|% -0,09
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-3,91
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-0,55
|