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***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

12.07.2021 11:11



***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [HLGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu  kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 7.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950162


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Tam 3.317 3.401 -8,84  
Yarım 1.603 1.645 -4,28  
Çeyrek 804 823 -2,14  
Gümüş.Ons 26,01 26,04 -0,06  
Gümüş Gr. 7,23 7,24 -0,03  
B. Petrol 75,00 75,00 -0,55  
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