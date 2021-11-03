***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.11.2021 10:41
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [HLGYO]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 3.000.000.000-TL (ÜçMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974142
BIST
10:551.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:559,6316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0292
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:5511,1635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0402
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:55551,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,60
|Açılış
|: 551,71
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:55
|IHAAS
|5,06
|18.837.793
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,58
|74.102.089
|% 9,44
|
|ERBOS
|134,10
|99.526.415
|% 9,20
|
|DOBUR
|69,90
|24.202.292
|% 8,54
|
|VERTU
|25,18
|62.788.983
|% 7,70
|
|KARYE
|19,79
|29.139.493
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.010.110
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,59
|20.382.308
|% -8,31
|
|HEDEF
|3,47
|104.217.838
|% -7,96
|
|TSPOR
|4,95
|249.322.381
|% -7,82
|
|GARAN
|10,23
|668.781.754
|% 0,69
|
|SISE
|8,75
|365.928.798
|% 1,51
|
|THYAO
|15,52
|258.427.646
|% 0,19
|
|TSPOR
|4,95
|249.322.381
|% -7,82
|
|EREGL
|18,94
|203.191.216
|% -0,79
|
|ODAS
|1,45
|128.563.662
|% 1,40
|
|GARAN
|10,23
|668.781.754
|% 0,69
|
|TSPOR
|4,95
|249.322.381
|% -7,82
|
|EKGYO
|2,01
|91.259.027
|% -0,99
|
|TSKB
|1,39
|58.020.158
|% 1,46
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6288
|9,6316
|% 0,30
|
|Euro
|11,1518
|11,1635
|% 0,36
|
|Sterlin
|13,0868
|13,1525
|% 0,39
|
|Frank
|10,4923
|10,5555
|% 0,34
|
|Riyal
|2,5603
|2,5731
|% 0,31
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,83
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,00
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-1,25
|