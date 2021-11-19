***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.11.2021 16:11
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [HLGYO]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 3.000.000.000-TL (ÜçMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 2.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978753
BIST
16:381.735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
16:3811,0747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4600
|
11,1881
En Düşük
10,8299
16:3812,5126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0520
|Açılış
|: 8,8246
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8130
|
12,6953
En Düşük
12,3010
16:38663,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 3,44
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:38
|DURDO
|15,84
|36.540.077
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.631.565
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.426.977
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PENTA
|187,60
|23.210.577
|% 9,96
|
|BASGZ
|13,96
|448.550.845
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|96.833.837
|% -9,99
|
|DOCO
|937,40
|51.958.458
|% -7,70
|
|PGSUS
|93,40
|367.248.868
|% -7,52
|
|TAVHL
|28,06
|251.824.594
|% -5,52
|
|THYAO
|17,12
|2.162.510.175
|% -4,89
|
|KRDMD
|8,23
|2.036.234.119
|% 4,97
|
|GARAN
|12,17
|1.570.224.557
|% -0,57
|
|YKBNK
|3,55
|1.334.356.167
|% -1,39
|
|SISE
|11,20
|1.193.929.387
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,55
|1.334.356.167
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,23
|2.036.234.119
|% 4,97
|
|ODAS
|1,60
|327.917.528
|% 3,23
|
|KARSN
|4,11
|666.904.574
|% 7,03
|
|DOHOL
|3,09
|494.790.069
|% 5,10
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0655
|11,0747
|% 0,35
|
|Euro
|12,5007
|12,5126
|% -0,41
|
|Sterlin
|14,8674
|14,9420
|% 0,06
|
|Frank
|11,9140
|11,9857
|% 0,26
|
|Riyal
|2,9477
|2,9625
|% 0,45
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,05
|
|Altın Gr.
|666
|666
|5,27
|
|Cumhuriyet
|4.390
|4.456
|4,00
|
|Tam
|4.371
|4.482
|-2,81
|
|Yarım
|2.112
|2.168
|-1,36
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|-0,68
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,05
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|-2,51
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 01 kaybederek (% -0.68 ) 1, 894
-
16:52XU100
Endeks 1, 734 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 23, 417.00 milyon TL de
-
16:52PGSUS
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 829, 510 adet işlem
-
16:51PGSUS
Yüzde -7.57 oranında düşüşle 93.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 822, 234 adet işlem
-
16:50THYAO
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 17.13 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 278, 606 adet işlem