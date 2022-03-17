***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.03.2022 09:44
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 3.000.000.000-TL (ÜçMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 6.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010987
BIST
10:072.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 19,76
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.109
En Düşük
2.104
10:0714,6971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0816
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7181
En Düşük
14,5578
10:0716,2734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1229
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2734
En Düşük
16,0709
10:07912,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,70
|Açılış
|: 912,39
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler10:05
|YEOTK
|62,75
|4.780.107
|% 9,99
|
|PKENT
|480,50
|1.763.916
|% 9,98
|
|GZNMI
|27,58
|7.711.710
|% 9,36
|
|OYLUM
|5,35
|2.040.768
|% 9,18
|
|ERCB
|42,74
|3.693.781
|% 5,64
|
|ORCAY
|20,80
|12.735.448
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|EKIZ
|6,40
|35.194
|% -3,61
|
|KRDMD
|14,70
|230.565.289
|% 2,15
|
|THYAO
|27,94
|125.998.369
|% 0,87
|
|GARAN
|11,90
|115.361.849
|% 0,34
|
|EREGL
|34,72
|105.547.689
|% 1,28
|
|FROTO
|287,40
|61.674.301
|% 0,31
|
|KRDMD
|14,70
|230.565.289
|% 2,15
|
|ODAS
|1,61
|18.145.360
|% 1,26
|
|GARAN
|11,90
|115.361.849
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,26
|20.304.832
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,84
|20.518.978
|% 1,05
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6818
|14,6902
|% 0,51
|
|Euro
|16,2189
|16,2738
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,3036
|19,4004
|% 0,82
|
|Frank
|15,5702
|15,6640
|% 0,71
|
|Riyal
|3,9062
|3,9258
|% 0,65
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|5,49
|
|Altın Gr.
|913
|913
|8,52
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,15
|