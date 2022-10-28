***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.10.2022 09:24
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 4.000.000.000-TL (DörtMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 2.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074943
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
0
En Düşük
0
18:0518,6159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6576
En Düşük
18,5631
18:0518,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6644
En Düşük
18,5186
18:05992,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,52
|Açılış
|: 992,37
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
991,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|58,45
|20.295.417
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|81.882.783
|% 0,00
|
|AGESA
|33,28
|183.837.835
|% 0,00
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% 0,00
|
|ACSEL
|58,45
|20.295.417
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|81.882.783
|% 0,00
|
|AGESA
|33,28
|183.837.835
|% 0,00
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% 0,00
|
|THYAO
|99,40
|8.825.170.164
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% 0,00
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.438.523
|% 0,00
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,00
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.571.736
|% 0,00
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,11
|474.276.113
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.597.029
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6071
|18,6159
|% 0,09
|
|Euro
|18,5603
|18,5826
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,4146
|21,5220
|% -0,07
|
|Frank
|18,6843
|18,7969
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-4,73
|
|Altın Gr.
|992
|993
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.657
|6.723
|-13,00
|
|Yarım
|3.244
|3.288
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.643
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|-1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL