***HLVKS* *HLY* *HALKI* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.10.2020 12:35
***HLVKS******HLY******HALKI******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracı ve Yetkilendirmeler Hakkında Yönetim Kurul 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği 05.10.2020 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu Madde 31 tahtında, Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden Şirketimizin "Fon Kullanıcısı" olacağı yapıda planlanan kira sertifikası ihraç programı kapsamında Halk VKŞ'nin "İhraçcı Varlık Kiralama Şirketi" olarak yetkilendirilmesine, Halk VKŞ'nin ihraççı olarak yer alacağı ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 2.000.000.000.-TL(ikimilyarTürkLirası)'na kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikaları ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, imzalanacak sözleşmeler ve gerçekleştirilecek ihraç kapsamında gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması, konularında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878183
BIST
12:481.158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 12,74
|Açılış
|: 1.151
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|Önceki Kapanış
|: 1.145
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1.158
En Düşük
1.151
12:487,7598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 7,7560
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|Önceki Kapanış
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7,7840
En Düşük
7,7213
12:489,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
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|Açılış
|: 9,0750
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|Önceki Kapanış
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9,1370
En Düşük
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En Yüksek
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|: -0,03%
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|Açılış
|: 473,75
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|Önceki Kapanış
|: 473,87
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475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:48
|CRFSA
|31,24
|82.466.087
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,53
|11.305.060
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.221.606
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|MERKO
|15,97
|60.665.112
|% 9,99
|
|TKURU
|754,60
|476.907
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|TACTR
|13,00
|650.221
|% -6,88
|
|SISE
|7,07
|443.357.063
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,49
|429.814.606
|% 1,45
|
|GARAN
|7,17
|393.850.261
|% 0,84
|
|ASELS
|18,68
|352.926.533
|% 1,52
|
|POLHO
|3,32
|307.244.406
|% 4,08
|
|KRDMD
|3,49
|429.814.606
|% 1,45
|
|IHLAS
|1,08
|117.450.911
|% 1,89
|
|POLHO
|3,32
|307.244.406
|% 4,08
|
|GSDHO
|2,22
|189.224.267
|% 4,23
|
|ODAS
|2,95
|237.981.263
|% 1,03
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7561
|7,7598
|% 0,02
|
|Euro
|9,1144
|9,1263
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0135
|10,0637
|% 0,06
|
|Frank
|8,4342
|8,4850
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0619
|2,0723
|% -0,00
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|1,57
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.178
|-9,00
|
|Tam
|3.118
|3.195
|-8,47
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-4,10
|
|Çeyrek
|756
|773
|-2,04
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|40,49
|40,49
|1,22
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