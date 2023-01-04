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***HLVKS* *ISMEN* *HEKTS* *EKTVK* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

04.01.2023 17:44
***HLVKS* *ISMEN* *HEKTS* *EKTVK* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***HLVKS******ISMEN******HEKTS******EKTVK******QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFL, HLVKS, ISMEN, HEKTS, EKTVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR52313 151.000.000 04.01.2023 03.05.2023 06.01.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA42318 350.000.000 04.01.2023 05.04.2023 06.01.2023
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD42317 1.145.700.000 04.01.2023 18.04.2023 06.01.2023
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKT42319 100.000.000 04.01.2023 12.04.2023 06.01.2023
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKT72316 1.100.000.000 04.01.2023 07.07.2023 06.01.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS42341 300.000.000 04.01.2023 06.04.2023 06.01.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS42325 270.000.000 04.01.2023 06.04.2023 06.01.2023


İlgili Şirketler [QNBFL, HLVKS, ISMEN, HEKTS, EKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093285


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Cumhuriyet 7.531 7.644 60,00  
Tam 7.562 7.630 55,00  
Yarım 3.662 3.729 26,00  
Çeyrek 1.837 1.865 14,00  
Gümüş.Ons 24,13 24,17 0,17  
Gümüş Gr. 14,49 14,51 0,08  
B. Petrol 78,15 78,15 -3,95  
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