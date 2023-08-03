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***HLVKS* *QNBFI* *KFKTF* *GARFA* *NRBNK* *DYBNK* *ZORLF* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

03.08.2023 17:37
***HLVKS* *QNBFI* *KFKTF* *GARFA* *NRBNK* *DYBNK* *ZORLF* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***HLVKS******QNBFI******KFKTF******GARFA******NRBNK******DYBNK******ZORLF******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, KTKVK, GARFA, NRBNK, QNBFI, ZORLF, KFKTF, DYBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAK2332 600.000.000 03.08.2023 02.11.2023 07.08.2023
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVKK2310 300.000.000 03.08.2023 02.11.2023 07.08.2023
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA32413 84.000.000 03.08.2023 01.03.2024 07.08.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLK2317 150.000.000 03.08.2023 03.11.2023 07.08.2023
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM22411 65.000.000 03.08.2023 08.02.2024 07.08.2023
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORFA2311 28.000.000 03.08.2023 21.12.2023 07.08.2023
- Koç Fıat Kredi Finansman A.Ş. KFKTF Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKFTF12514 500.000.000 03.08.2023 29.01.2025 07.08.2023
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNKK2317 57.000.000 03.08.2023 16.11.2023 07.08.2023


İlgili Şirketler [HLVKS, KTKVK, GARFA, NRBNK, QNBFI, ZORLF, KFKTF, DYBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180326


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Yarım 5.479 5.546 -21,00  
Çeyrek 2.740 2.773 -10,00  
Gümüş.Ons 23,57 23,59 -0,13  
Gümüş Gr. 20,40 20,42 -0,14  
B. Petrol 84,69 84,69 1,49  
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