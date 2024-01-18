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***HLVKS* *QNBFI* *LIDFA* *QNBVK* *YKFKT* *BRKT* *DYOBY* *NRBNK* *KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

18.01.2024 17:38
***HLVKS* *QNBFI* *LIDFA* *QNBVK* *YKFKT* *BRKT* *DYOBY* *NRBNK* *KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araç


***HLVKS******QNBFI******LIDFA******QNBVK******YKFKT******BRKT******DYOBY******NRBNK******KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [YKFKT, HLVKS, LIDFA, DYOBY, BRKT, NRBNK, QNBVK, QNBFI, KLSER]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF32429 255.400.000 14.12.2023 13.03.2024 22.01.2024
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA42458 150.000.000 18.01.2024 17.04.2024 22.01.2024
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK72426 35.000.000 18.01.2024 18.07.2024 22.01.2024
- DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYOBY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDYBY72411 180.000.000 18.01.2024 04.07.2024 22.01.2024
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT42426 500.000.000 18.01.2024 19.04.2024 22.01.2024
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL42430 400.000.000 18.01.2024 19.04.2024 22.01.2024
- QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. QNBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDQFVK12618 100.000.000 18.01.2024 15.01.2026 22.01.2024
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM42419 100.000.000 18.01.2024 18.04.2024 22.01.2024
- Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. KLSER Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKALE12512 600.000.000 18.01.2024 16.01.2025 22.01.2024


İlgili Şirketler [YKFKT, HLVKS, LIDFA, DYOBY, BRKT, NRBNK, QNBVK, QNBFI, KLSER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241432


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