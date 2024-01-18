***HLVKS* *QNBFI* *LIDFA* *QNBVK* *YKFKT* *BRKT* *DYOBY* *NRBNK* *KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***HLVKS******QNBFI******LIDFA******QNBVK******YKFKT******BRKT******DYOBY******NRBNK******KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [YKFKT, HLVKS, LIDFA, DYOBY, BRKT, NRBNK, QNBVK, QNBFI, KLSER]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF32429 255.400.000 14.12.2023 13.03.2024 22.01.2024- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA42458 150.000.000 18.01.2024 17.04.2024 22.01.2024- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK72426 35.000.000 18.01.2024 18.07.2024 22.01.2024- DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYOBY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDYBY72411 180.000.000 18.01.2024 04.07.2024 22.01.2024- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT42426 500.000.000 18.01.2024 19.04.2024 22.01.2024- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL42430 400.000.000 18.01.2024 19.04.2024 22.01.2024- QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. QNBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDQFVK12618 100.000.000 18.01.2024 15.01.2026 22.01.2024- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM42419 100.000.000 18.01.2024 18.04.2024 22.01.2024- Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. KLSER Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKALE12512 600.000.000 18.01.2024 16.01.2025 22.01.2024İlgili Şirketler [YKFKT, HLVKS, LIDFA, DYOBY, BRKT, NRBNK, QNBVK, QNBFI, KLSER]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241432BIST