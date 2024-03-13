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***HLVKS* *QNBFL* *ISTFK* *TAMFA* *ALNUS* *PNSUT* *FBBNK* *NRBNK* *QUFIN* *EKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

13.03.2024 17:32
***HLVKS* *QNBFL* *ISTFK* *TAMFA* *ALNUS* *PNSUT* *FBBNK* *NRBNK* *QUFIN* *EKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçl


***HLVKS******QNBFL******ISTFK******TAMFA******ALNUS******PNSUT******FBBNK******NRBNK******QUFIN******EKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PNSUT, HLVKS, ISTFK, QUFIN, FBBNK, TAMFA, NRBNK, EKTVK, ALNUS, QNBFL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNST92410 220.000.000 13.03.2024 11.09.2024 15.03.2024
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Yeşil Kira Sertifikası / Green Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA72414 133.000.000 13.03.2024 09.07.2024 15.03.2024
- İstanbul Faktoring A.Ş. ISTFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFIFAS62414 1.500.000 13.03.2024 06.06.2024 15.03.2024
- Quick Finansman A.Ş. QUFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSQUIC32518 270.000.000 13.03.2024 24.03.2025 15.03.2024
- Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB3F62421 700.000.000 13.03.2024 11.06.2024 15.03.2024
- Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB3F92410 200.000.000 13.03.2024 11.09.2024 15.03.2024
- Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB3FE2426 126.000.000 13.03.2024 31.10.2024 15.03.2024
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF82420 150.000.000 13.03.2024 21.08.2024 15.03.2024
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL62420 350.000.000 13.03.2024 12.06.2024 15.03.2024
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS624A8 1.000.000.000 13.03.2024 13.06.2024 15.03.2024
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMD62423 50.000.000 13.03.2024 06.06.2024 15.03.2024
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72444 50.000.000 13.03.2024 03.07.2024 15.03.2024


İlgili Şirketler [PNSUT, HLVKS, ISTFK, QUFIN, FBBNK, TAMFA, NRBNK, EKTVK, ALNUS, QNBFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258545


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