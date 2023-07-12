***HLVKS* *QNBFL* *UNLUS* *GZNMI* *SEKFA* *CAGFA* *MRBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
12.07.2023 17:38
***HLVKS******QNBFL******UNLUS******GZNMI******SEKFA******CAGFA******MRBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GZNMI, MRBAS, HLVKS, SEKFA, CAGFA, QNBFL, UNLUS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. GZNMI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGZNME2312 70.000.000 12.07.2023 25.10.2023 14.07.2023
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş. MRBAS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMARB62417 50.000.000 12.07.2023 20.06.2024 14.07.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAE2330 165.000.000 12.07.2023 11.10.2023 14.07.2023
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH92313 20.000.000 12.07.2023 15.09.2023 14.07.2023
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF12411 50.000.000 12.07.2023 16.01.2024 14.07.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKRK2317 274.000.000 12.07.2023 15.11.2023 14.07.2023
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş. UNLUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDUUME2311 100.000.000 12.07.2023 11.10.2023 14.07.2023
İlgili Şirketler [GZNMI, MRBAS, HLVKS, SEKFA, CAGFA, QNBFL, UNLUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171022
BIST