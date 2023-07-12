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***HLVKS* *QNBFL* *UNLUS* *GZNMI* *SEKFA* *CAGFA* *MRBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

12.07.2023 17:38
***HLVKS* *QNBFL* *UNLUS* *GZNMI* *SEKFA* *CAGFA* *MRBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira


***HLVKS******QNBFL******UNLUS******GZNMI******SEKFA******CAGFA******MRBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [GZNMI, MRBAS, HLVKS, SEKFA, CAGFA, QNBFL, UNLUS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. GZNMI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGZNME2312 70.000.000 12.07.2023 25.10.2023 14.07.2023
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş. MRBAS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMARB62417 50.000.000 12.07.2023 20.06.2024 14.07.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAE2330 165.000.000 12.07.2023 11.10.2023 14.07.2023
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH92313 20.000.000 12.07.2023 15.09.2023 14.07.2023
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF12411 50.000.000 12.07.2023 16.01.2024 14.07.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKRK2317 274.000.000 12.07.2023 15.11.2023 14.07.2023
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş. UNLUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDUUME2311 100.000.000 12.07.2023 11.10.2023 14.07.2023


İlgili Şirketler [GZNMI, MRBAS, HLVKS, SEKFA, CAGFA, QNBFL, UNLUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171022


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Altın Gr. 1.647 1.647 24,89  
Cumhuriyet 10.956 11.122 142,00  
Tam 10.606 10.825 165,00  
Yarım 5.303 5.438 83,00  
Çeyrek 2.660 2.719 42,00  
Gümüş.Ons 24,10 24,12 0,98  
Gümüş Gr. 20,28 20,30 0,87  
B. Petrol 79,81 79,81 0,41  
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