Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HLVKS* *TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

05.06.2020 16:59
GÜNCEL HABERLER



***HLVKS******TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [TCELL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizce, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 600.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849494


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:53110.376
Değişim :  0,77% |  839,39
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.602 En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 79,75 41.153.659 % 10,00  
LUKSK 13,53 3.373.535 % 10,00  
BAYRK 3,96 274.052 % 10,00  
RTALB 18,73 45.495.508 % 9,98  
FRIGO 17,75 891.356 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5718 8,6148 % 1,09  
Frank 7,0024 7,0446 % -0,50  
Riyal 1,8005 1,8095 % 0,42  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.683 1.684 -30,45  
Altın Gr. 366 367 -5,60  
Cumhuriyet 2.380 2.410 -37,40  
Tam 2.450 2.476 -42,20  
Yarım 1.195 1.211 -18,80  
Çeyrek 598 605 -9,40  
Gümüş.Ons 17,37 17,39 -0,32  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 -0,07  
B. Petrol 42,02 42,02 2,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru