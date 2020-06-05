***HLVKS* *TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
05.06.2020 16:59
***HLVKS******TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 600.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849494
BIST
16:53110.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 839,39
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
16:536,7812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7832
En Düşük
6,7351
16:537,6591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
16:53366,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -5,69
|Açılış
|: 366,54
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.153.659
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|3.373.535
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|274.052
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.495.508
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|IZTAR
|4,79
|4.549.627
|% -9,96
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.190.976
|% -9,84
|
|GARAN
|8,24
|1.160.380.360
|% 1,23
|
|THYAO
|12,74
|768.986.778
|% 1,19
|
|TUPRS
|89,15
|465.401.516
|% 3,00
|
|PETKM
|3,80
|380.436.876
|% -1,55
|
|ASELS
|31,86
|365.935.935
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,64
|236.648.341
|% -1,20
|
|GARAN
|8,24
|1.160.380.360
|% 1,23
|
|PETKM
|3,80
|380.436.876
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,34
|122.646.218
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,23
|110.535.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5718
|8,6148
|% 1,09
|
|Frank
|7,0024
|7,0446
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-30,45
|
|Altın Gr.
|366
|367
|-5,60
|
|Cumhuriyet
|2.380
|2.410
|-37,40
|
|Tam
|2.450
|2.476
|-42,20
|
|Yarım
|1.195
|1.211
|-18,80
|
|Çeyrek
|598
|605
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,39
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|2,04
|